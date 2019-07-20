نجم بيراميدز يطلب العودة للزمالك

يسعي عمر جابر الظهير الأيمن لفريق بيراميدز ولاعب المنتخب الوطني للعودة مرة أخري لصفوف نادي الزمالك بداية من الموسم المقبل .

وعلمت الوفد أن عمر جابر قد أجري اتصالا هاتفيا بأمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة بنادي الزمالك، طلب من خلاله العودة من جديد للفريق الأبيض .

وينتظر لاعب بيراميدز الجلسة المنتظرة بين مسئولي الناديين خلال الساعات القليلة المقبلة لعقد عدد من الصفقات التبادلية لحسم موقفه .

وكان عمر حابر قد خاض تجربة احترافية قصيرة في بازل السويسري قبل عودته الموسم الماضي إلي هاتفيا بأمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة بنادي الزمالك، طلب من خلاله العودة من جديد للفريق الأبيض .وينتظر لاعب بيراميدز الجلسة المنتظرة بين مسئولي الناديين خلال الساعات القليلة المقبلة لعقد عدد من الصفقات التبادلية لحسم موقفه .وكان عمر حابر قد خاض تجربة احترافية قصيرة في بازل السويسري قبل عودته الموسم الماضي إلي الدوري المصري من خلال بوابة بيراميدز.

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