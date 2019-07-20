الأردن ينظم احتفالية لاختيار بطل تايكوندو من مخيم الزرقاء

توجه وفد كبير من القيادات الرياضية الأردنية والاتحاد الدولي للتايكوندو واللجنة الأوليمبية الدولية لزيارة مخيم الزرقاء للاجئين الواقع على الشريط الحدودي بين المملكة الأردنية الهاشمية والحدود السورية، للوقوف على آخر استعدادات أكاديمية التايكوندو للإنسانية للاجئين لاحتفالية اختيار أحد اللاعبين من سكان المخيم للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠ تحت راية الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية الدولية.

وضم الوفد سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأوليمبية الأردنية وعضو اللجنة الاوليمبية الدولية، ورئيس الاتحاد الآسيوي التايكوندو وممثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق اللاجئين، و دكتور تشونج شو رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو ورئيس مؤسسة ( THF) التايكوندو للإنسانية وحازم نعيمات أمين عام محافظة عمان ؛والسيدة فرح أسعد رئيس قطاع الشرق الاوسط بمؤسسة المسؤولية المجتمعية للاتحاد الدولي للتايكوندو، كما تم توجيه

الدعوة للوفد المصري الداعم للمؤسسة.

إضافة لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكوندو وأبطال العالم ومنهم أسطورة التايكوندو الصينية وانج يوا ؛ و البطل العالمى الأردني أحمد أبو غوش صاحب ذهبيه أولمبياد ريو دي جانيرو ٢٠١٦

وأطلقت خطة الاتحاد الدولي للتايكوندو لتفعيل دور المسئولية المجتمعية للاتحادات الدولية، وهو نتيجة ملموسة لمذكرة التفاهم التاريخية بين الاتحاد الدولي للتايكوندو والمؤسسة الإنسانية الدولية للتايكوندو والاتحاد الدولي للمصارعة الحرة في أكتوبر الماضي، لتعزيز المبادرات الإنسانية، ودعم السلام والتنمية المجتمعية.

نطمح معًا لتحقيق السلام

وشهد الحدث أيضا اتفاقية " نطمح معًا لتحقيق السلام" وهي اتفاقية بين الاتحاد الدولي للتايكوندو والمنظمة الإنسانية الدولية للتايكوندو والاتحاد الدولي للمصارعة الحرة لتقديم تدريب

المصارعة الحرة للاجئين في مقر المنظمة الدولية الإنسانية للتايكوندو الحالي.

ووجه الاتحاد الدولي للتايكوندو دعوة للوفد المصري المتواجد حاليا بالمملكة الأردنية، والذي يضم كلا من السيد محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة شركة الشبة المصرية، والأستاذ محمد جاد العضو المنتدب للشركة الراعية والسيدة يارا خلف المدير التنفيذي لشركة سبارك كوميونيكيشين للعلاقات العامة والإعلان.

و يعتبر مشاركة الوفد المصري هو امتداد لدعم شركة الشبه المصرية تنمية الالعاب الفردية برئاسة محمد عادل حسنى خلال العام الحالي ،٢٠١٩ بعد توقيع أول اتفاقية خلال أحداث البطولة الدولية الأفريقية للباراتايكوندو في مدينة سهل حشيش بالغردقة فبراير ٢٠١٩ و ذلك ضمن خطة الشركة و مسؤوليتها الاجتماعية تجاه تنمية وتطوير الرياضة خاصة الأبطال الذين يستحقون الدعم بعد أن فقدوا وطنهم و مستندات هويتهم للعب وتحقيق الانجازات تحت اسم بلدهم، و أكد السيد محمد عادل حسني حرص الشركة وقياداتها علي ترسيخ مبدأ الدعم المجتمعي للشركات الخاصة في الألعاب الفردية على المستوى المحلي المصري و المستوى الاقليمي و الدولي.