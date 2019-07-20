وزير الرياضة يعتمد توقيع ثروت سويلم على شيكات الجبلاية

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اعتمد توقيع اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، على شيكات الجبلاية بصفة رسمية. سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، على شيكات الجبلاية بصفة رسمية. قال المصدر، إن هذا الإجراء يأتي لتأكيد استمرار ثروت سويلم في إدارة شؤون الجبلاية وعدم صحة ما تردد عن استقالته.

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