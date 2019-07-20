تريزيجيه على أعتاب الانتقال إلى أستون فيلا

اقترب النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، نجم فريق قاسم باشا التركي، من الانتقال إلى أستون فيلا الإنجليزي، في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت التقارير الصحفية الإنجليزية، أن أستون فيلا حسم كافة الأمور مع إدارة قاسم باشا، وستبلغ قيمة الصفقة حوالي 9

ملايين جنيه إسترليني.

وأضافت التقارير ، أن اللاعب المصري سيغادر الأسبوع المقبل إلى إنجلترا للقيام بالفحوصات الطبية، والتوقيع على العقود، للإنضمام إلى الفريق الإنجليزي.

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واستطاع أستون فيلا التفوق في سباق التعاقد مع

تريزيجيه على كل من سانت إتيان الفرنسي، وسامبدوريا الإيطالي.

وسيقترب تريزيجيه من مرافقة المحمدي واللعب سويًا الموسم المقبل، حيث استطاع قائد الفراعنة أن يتأهل الموسم الماضي رفقة أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك تريزيجيه رفقة قاسم باشا الموسم المقبل في 29 مباراة، إستطاع أن يسجل 9 أهداف، وساهم في صناعة 9 أهداف.