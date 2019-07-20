شاهد.. حافلة منتخب الجزائر تجوب العاصمة الجزائرية احتفالًا باللقب الأفريقي

توج المنتخب الجزائري باللقب الأفريقي الثاني له في تاريخه، عقب الفوز على منتخب السنغال بهدف دون رد ، بنهائي أمم أفريقيا التي استضافتها مصر في الفترة بين

21 يونيو إلى 19 يوليو، وكان أول لقب حققه المنتخب الجزائري في نسخة 1990.

وخاضت بعثة منتخب الجزائر جولة بالحافلة بوسط

العاصمة الجزائرية، احتفالا باللقب الأفريقي، الذي توج به مساء أمس الجمعة.

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