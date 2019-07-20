توج المنتخب الجزائري باللقب الأفريقي الثاني له في تاريخه، عقب الفوز على منتخب السنغال بهدف دون رد ، بنهائي أمم أفريقيا التي استضافتها مصر في الفترة بين21 يونيو إلى 19 يوليو، وكان أول لقب حققه المنتخب الجزائري في نسخة 1990.
وخاضت بعثة منتخب الجزائر جولة بالحافلة بوسطالعاصمة الجزائرية، احتفالا باللقب الأفريقي، الذي توج به مساء أمس الجمعة.
شاهد الفيديو..
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حافلة منتخب الجزائر تجوب العاصمة الجزائرية احتفالًا باللقب الأفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.