

استهل مانشستر يونايتد مشاركته في كأس الأبطال الدولية، بتحقيق الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد.



ويدين الفريق الإنجليزي بهذا الفوز للاعبه ماسون جرينوود الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 76، في المباراة التي أقيمت على الملعب الوطني في سنغافورة.



وتقام البطولة الودية في الفترة ما بين 16 يوليو/تموز و10 أغسطس/آب بمشاركة 12 فريقًا من إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والمكسيك.



المصدر: موقع كورة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يهزم إنتر ميلان في كأس الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.