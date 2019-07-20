رياضة | المصري يصدم الأهلي ويعلنها: إسلام عيسى في بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يصدم الأهلي ويعلنها: إسلام عيسى في بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حمد إبراهيم، المدرب العام للنادي المصري البورسعيدي، إتمام انتقال إسلام عيسى، لاعب الفريق إلى نادي بيراميدز.

وقال مدرب المصري في تصريحات صحفية اليوم :" عيسى انتقل بالفعل إلى بيراميدز والصفقة تمت بشكل رسمي، وسيتم الإعلان خلال ساعات عن الصفقة.

Advertisements

وكان إسلام عيسى قد ارتبط اسمه بالانتقال للأهلي بعد مفاوضات قوية من جانب مسئولي القلعة الحمراء لضم اللاعب.

يُذكر أن إسلام عيسى كان قد انتقل للمصري مطلع الموسم الماضي قادمًا من النصر القاهري كأغلى صفقة في تاريخ النادي البورسعيدي، حيث قُدرت قيمتها بحوالي 10 مليون جنيه.