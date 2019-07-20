رياضة | عاجل.. تطور جديد في صفقة الزمالك ونجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تطور جديد في صفقة الزمالك ونجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مسئولو الزمالك، لحسم صفقة عمر جابر لاعب الفريق السابق ونجم فريق بيراميدز حاليا، وذلك ليكون ضمن تدعيمات الفريق الصيفية هذا العام.

وعقد نجل رئيس الزمالك أحمد مرتضى منصور جلسة مع عمر جابر، للتعرف على مدى إمكانية عودته للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

Advertisements

ورحب اللاعب بالعودة من جديد للقلعة البيضاء، خاصة وأنه أحد أبناء النادي، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية مع اللاعب، ويتبقى فقط إنهاء الصفقة مع مسئولي بيراميدز.

وسيتقدم الزمالك بعرض رسمي لضم اللاعب خلال الساعات المقبلة، في ظل رغبة بيراميدز في ضم لاعبين أيضا من الزمالك من الممكن أن يتم عمل صفقة تبادلية لحسم الصفقة بشكل سريع.