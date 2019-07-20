رياضة | زيدان يتخذ قرار هام تجاه فيدريكو فالفيردي

وأكدت صحيفة "البرنابيو ديجيتال" أن المدرب سوف يعتمد علي النجم الأوروجوياني كثيراً، وبالفعل المستر تحدث مع اللاعب في الاشهر الماضية بعد عودته لتولي قيادة الفريق.

الجدير بالذكر أن زيزو سوف يعتمد على فيدريكو فالفيردي وسوف يمنحه العديد من الدقائق، حيث ان المستر شاهد إمكانيات اللاعب في المباريات الاخيرة من الموسم الماضي.

ويعتقد زيدان بأن فالفيردي يملك العديد من المميزات ليصبح ضمن خططه الموسم المقبل، كما صرح اللاعب نفسه بأنه سوف يستمر مع الفريق.