رياضة | ريال مدريد بحسم مصير أسينسيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد بحسم مصير أسينسيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي ريال مدريد الإسباني، مصير نجمه الدولي ماركو أسينسيو، خلال الفترة الحالية من الميركاتو الصيفي وقبل بداية الموسم الجديد.

وبحسب ما ذكرته شبكة "ESPN" فإن ريال مدريد سوف يحتفظ بماركو أسينسيو هذا الصيف، ولكن في حال وصول عرض كبير سوف يتفاوض النادي بخصوص ذلك، قبل موسمين كان أسينسيو غير قابل للبيع.

ومن الجدير بالذكر ان ماركو أسينسيو على رادار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، وعلى رأسها ليفربول الإنجليزي، بناءًا على رغبة المدرب يورجن كلوب.