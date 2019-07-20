رياضة | صفقة جديدة تقترب من برشلونة (تعرف على التفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة جديدة تقترب من برشلونة (تعرف على التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن ناذى برشلونة يتجه للتعاقد مع أحد المواهب الألمانية الصاعدة بقوة خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادى برشلونة يراقب اللاعب كاى هافيرتز لاعب وسط بايرن ليفر كوزن الألمانى بعد المستوى الذى قدمه مع الفريق الألمانى.

وأشارت الصحيفة أن اللاعب البالغ 20 عاماً قدم أداء مميز مما جعله يلفت إنظار برشلونة بعد تسجيل 20 هدف وصناعة 7 أهداف خلال 42 مباراة.

وأوضحت الصحيفة أن أيضاً نادى بايرن ميونخ الألماني يتابع اللاعب الذى ينتهى عقده مع ليفركوزن فى صيف 2022.