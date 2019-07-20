رياضة | إيجالو بعد تتويجه بلقب هداف أمم إفريقيا يعتزل دولياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيجالو بعد تتويجه بلقب هداف أمم إفريقيا يعتزل دولياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مهاجم المنتخب النيجيري أوديون إيجالو، عن اعتزال اللعب الدولي، وأتخذ هذا القرار بعد عودته من بطولة كأس أمم إفريقيا2019، والتي كانت في مصر.

ورد إيجالو، عبر حسابه على إنستجرام، "هذا القرار هو الأصعب في حياتي الذي كان علي اتخاذه بعد مشوار رائع مع منتخب نيجيريا، وبعد التشاور مع عائلتي، قررت اعتزال اللعب دوليا".

كما أن إيجالو توج بجائزة هداف بطولة كأس الأمم الأفريقة 2019 برصيد 5 أهداف وحصد المركز الثالث مع نيجيريا، بعد الفوز على تونس بهدف نظيف.

يذكر أن مهاجم شنغهاي الصيني، لعب مع النسور الخضراء فى 35 مباراة دولية، سجل خلالها 16 هدفا، منها 5 في كأس الأمم الأفريقية الاخيرة، و7 أهداف أخرى في التصفيات المؤهلة للكان.