رياضة | تعليق مثير من زيدان حول مفاوضات ريال مدريد لضم بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من زيدان حول مفاوضات ريال مدريد لضم بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على المفاوضات مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، حول التعاقد مع نجم الوسط بول بوجبا من اليونايتد، خلال الصيف الحالي.

وتحدث المستر زيزو عن بول بوجبا قائلاً: "تسألني سؤالاً آخر وسأجيب بالشكل نفسه، نحن نعرف مع النادي ما نريد القيام به ونحن ماضون فيه".

وأضاف مدرب الملكي بقوله: "ما يحفزني الآن هو مباراة الغد والعمل يوماً تلوَ الآخر. لدينا وقت لمعالجة بقية الأمور وسنرى ما سيحدث".