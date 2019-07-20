رياضة | ميسي يتدخل ويقترب من حسم الصفقة الكبري لصالح برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يتدخل ويقترب من حسم الصفقة الكبري لصالح برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني تواصل مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لاقناعه بالانتقال إلى صفوف البلوجرانا بدلًا من يوفنتوس الإيطالي.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية حسب "RAI SPORTS" أن يوفنتوس يسعي بقوة لضم نيمار إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث سيُدخل الفريق الإيطالي لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا في الصفقة.

ويريد ميسي أن يعود نيمار من جديد إلى الفريق الكتالوني بعدما رحل عن صفوف البرسا خلال الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي الذي كان متواجدًا في عقده مع البلوجرانا.

وتشتعل المنافسة بين الثنائي ميسي ورونالدو، حيث يسعي الأخير إلى ضم نيمار إلى يوفنتوس كما فعل سابقًا مع ماتياس دي ليخت الذي كان قريبًا من البرسا لكنه انتقل في أخر المطاف إلى صفوف البيانكونيري.