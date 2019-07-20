رياضة | مران بدني للاعبي كوكاكولا استعداداً للممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران بدني للاعبي كوكاكولا استعداداً للممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض الفريق الأول لكر القدم بنادي كوكاكولا مرانة الأول اليوم السبت، استعداداً للموسم الجديد من دوري الممتاز "ب".

وقاد المران ممدوح عبد الحي المدير الفني لكوكاكولا، وجهازة المعاون، بمشاركة مع يقرب من 27 لاعب، على ملعب إيروسبورت بالقاهرة.

وشارك في المران عدد من اللاعبين القدامى منهم عمر حلمي، ومحمد علي، ومحمد ديدا، حراس المرمى، ومحمد علاء لالا، وحمد صالح، ووجيه عرفات، ومحمود حربي، واسلام المصري، ومحمد مودي، وأيمن عسلية، وأحمد بندق، وأسام لبه.

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