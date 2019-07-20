رياضة | التشكيل المتوقع لمواجهة ريال مدريد وبايرن ميونيخ بالكأس الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمواجهة ريال مدريد وبايرن ميونيخ بالكأس الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي ريال مدريد الإسباني نظيره بايرن ميونيخ الألماني، في كلاسيكو أوروبي في هيوستن، حيث يستهل رجال المدرب زين الدين زيدان مشاركتهم في الكأس الدولية للأبطال مع المباراة الكبرى في كرة القدم الأوروبية الساعة 03:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلنت صحيفة "الآس" عن التشكيلة المتوقعة للمباراة، والتي جاءت كالتالي :

ريال مدريد:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، مارسيلو.

خط الوسط: مودريتش، كروس، أيسكو.

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خط الهجوم: فينيسيوس (أو أسينسيو)، بنزيما، هازارد.

بايرن ميونيخ :

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: زوله، بافارد، كيميتش، آلابا.

خط الوسط: خافي مارتينيز، جورتيسكا، ألكانتارا، جنابري، كومان.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي.