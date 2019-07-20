رياضة | ريال يصطدم بـ بايرن ميونيخ في الكأس الدولية للأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال يصطدم بـ بايرن ميونيخ في الكأس الدولية للأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني، أن الملكي سيواجه نظيره بايرن ميونيخ الألماني، في كلاسيكو أوروبي في هيوستن.

ويستهل رجال المدرب زين الدين زيدان مشاركتهم في الكأس الدولية للأبطال مع المباراة الكبرى في كرة القدم الأوروبية الساعة 03:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وعادت كرة القدم، ويبدأ ريال مدريد موسم 2019-20 مع كلاسيكو أوروبي من الدرجة الأولى. يستهل فريق زين الدين زيدان مشاركته في الكأس الدولية للأبطال في هيوستن ضد بايرن ميونخ.

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ويستضيف ملعب "إن آر جي" المباراة الأكثر تكراراً في المسابقات الأوروبية (26). مباراة كبيرة مليئة بالحوافز قد تشهد الدقائق الأولى لهازارد، يوفيتش وميندي وبقية اللاعبين المدريديستا الجدد.

بعد سلسلة من الحصص التدريبية الشاقة في مونتريال، يبدأ البلانكوس الآن المرحلة الثانية من المعسكر التحضيري للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، التي سيواجهون فيها عدداً من أفضل الفرق الأوروبية.

المباراة ضد بايرن هي الأولى لريال مدريد في الكأس الدولية للأبطال 2019 ، يشارك البلانكوس في هذه البطولة الصيفية المرموقة للسنة السابعة على التوالي، وستجمعهم أيضاً بأرسنال وأتلتيكو مدريد. على وجه التحديد، كان الفريق اللندني أول منافس لبايرن ميونخ هذا الصيف.

لا بد من العودة إلى عام 1967 للوقوف على الزيارة السابقة لريال مدريد إلى هيوستن. في ذلك العام، فاز ريال مدريد على وست هام 3-2 في مباراة أجريت على ملعب أسترودوم. اليوم، يستضيف ملعب "إن آر جي" الحديث فريق زيدان.