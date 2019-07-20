رياضة | أبيدال يحبط نيمار في الإنتقال لبرشلونة بسبب جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبيدال يحبط نيمار في الإنتقال لبرشلونة بسبب جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الفرنسي إيريك أبيدال السكرتير الفني لنادي برشلونة، صدمة للبرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، معلقاً أن تشكيلة الفريق في خط الهجوم اكتملت حتى الان.

وقد اسم نيمار بالعودة الى برشلونة في الميركاتو الصيفي الجاري، لكن ادارة النادي الباريسي لا تريد اتمام الصفقة الا بمقابل مادي كبير.

وفي تصريح للصحيفة الفرنسية "لوباريزيان" قال أبيدال: " كنا نحتاج لستة لاعبين في الهجوم ومع اللاعب الفرنسي أصبحنا ستة فعلاً، في ظل التعاقد مع جريزمان أصبح كل شيء جاهز بالفعل".

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وبعد هذا التصريح إلا أن نيمار لا يفقد الأمل في إحداث تغيير جديد في خط الهجوم كرحيل مالكوم او فيليب كوتينيو، بقوله "المدرب هو من يتخذ هذه القرارات".

ورد السكرتير الفني لنادي برشلونة عن أزمة جريزمان مع ناديه السابق أتليتكو قائلاً: "الرئيس بارتوميو اتصل مع أتلتيكو لمعرفة شروط التعاقد مع جريزمان ، وتم إبلاغه بأن على برشلونة دفع 120 مليون يورو دون مفاوضات".

وأختتم أيريك بأن أدريان رابيو لاعب الباريس السابق كان ضمن خطة برشلونة، ولكنه وقع مع يوفنتوس في النهاية دون معرفة الأسباب.