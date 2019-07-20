رياضة | عاجل - باريس سان جيرمان يحدد بديل نيمار تمهيدًا لبيعه لهذا الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - باريس سان جيرمان يحدد بديل نيمار تمهيدًا لبيعه لهذا الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يسعي بالفعل في الفترة الحالية إلى التعاقد مع بديل للبرازيلي نيمار دا سيلفا خلال ميركاتو الصيف الجاري.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الفريق الباريسي يعمل حاليًا على التعاقد مع بديل للاعبه البرازيلي نيمار الذي سيرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لراديو "RCM" فأن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان استسفر عن إمكانية التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي لتعويض نيمار الذي سيرحل إلى برشلونة أو أي نادٍ آخر.

يذكر أن قيمة باولو ديبالا لاعب السيدة العجوز انخفضت في سوث الإنتقالات إلى ما تحت 50 مليون يورو بسبب تراجع مستواه وعدم مشاركته باستمرار مع البيانكونيري.