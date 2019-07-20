رياضة | كيف سيكون شكل ريال مدريد خلال الموسم القادم ؟

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كشفت تقارير صحية إسبانية، أن هناك عدة أمور سيتعين حسمها مع بداية الموسم: طريقة اللعب، الوجوه الجديدة وغيرها، حيث يواجه مدريد بايرن ميونيخ اليوم في أول مباراة تحضيرية بعد إكمال الفترة الأولى من الاستعدادات.
وذكرت صحيفة "ماركا" أنه سيمثل البافاريون تحديا كبيرا لزيدان ولاعبيه ال28 بدون إبراهيم دياز المصاب، ولا يزال زيزو بانتظار حبة الكرز بول بوغبا، ويعمل النادي في ذات الوقت على موضوع خروج اللاعبين الغير مرغوب فيهم، ويضع الكثيرون الأمل حول إيدن هازارد لقيادة الفريق
تغيير نظام اللعب.. ألمح زيزو لتغيير في أسلوب اللعب منذ الموسم الماضي، ومع أن 4/3/3 ستظل تشكيلته المفضلة، إلا أن المدرب الفرنسي منفتح على تجربة 4/4/2 خاصة بتواجد لوكا يوفيتش وكريم بنزيما في خط المقدمة.
المستوى اللياقي.. لا يشكك أحد في عمل جريجوري دوبون الذي أخضع اللاعبين لجلسات تدريب قاسية. واليوم سيكون بايرن هو أول تحد خاصة بعد أن أنهى إيسكو، مارسيلو، مودريتش، وكروس الموسم الماضي بحالة بدنية سيئة جدا، وسيتعين عليهم إثبات أن ما حدث كان مجرد نزوة عابرة.
أول دقائق هازارد.. لا يمكن للمدريديستا الانتظار لأكثر من ذلك، لقد أثبتت الحصص التدريبية الأولى أن البلجيكي سيكون أساسيا منذ يومه الأول وحتى نهاية الموسم، وليس هناك ما هو أجمل من إظهار ذلك في أولى مبارياته، يوفيتش وميندي ينتظران فرصتهما كذلك.
كوبو ورودريجو هما المستقبل ... وقد يكونان الحاضر أيضا؟ أثار كوبو تاكيسوفا إعجاب الجميع بالفعل، بينما من المرجح أن يبدأ رودريجو من الكاستيا هذا الموسم.
ومن المتوقع رحيل لونين في الفريق مع بقاء كيلور، حيث يعلم الكوستاريكي أنه سيكون الحارس الثاني لكنه اختار البقاء والقتال على مركزه.
أسينسيو وفينيسوس وتنافس على الجناح الأيمن.. مع ضمان بنزيما وهازارد لمركزيهما، يتبقى مركز الجناح الأيمن شاغرا. يدرك البرازيلي الشاب أن عليه التأقلم على المركز الجديد بينما يعلم الإسباني أنه خاض موسما سيئا للغاية وعليه قلب الطاولة.
بيل اللغز؟ إصرار الويلزي على البقاء جعل زيدان يفكر في إعادته للفريق، ويثق النادي أنه سيكون مهما حال بقائه، ولن يبيعه مدريد إلا إذا وصل عرض مقنع، لكن من الصعب جدا توقع أن يثق زيدان فيه مجددا.