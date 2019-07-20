رياضة | كيف سيكون شكل ريال مدريد خلال الموسم القادم ؟

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كشفت تقارير صحية إسبانية، أن هناك عدة أمور سيتعين حسمها مع بداية الموسم: طريقة اللعب، الوجوه الجديدة وغيرها، حيث يواجه مدريد بايرن ميونيخ اليوم في أول مباراة تحضيرية بعد إكمال الفترة الأولى من الاستعدادات.

وذكرت صحيفة "ماركا" أنه سيمثل البافاريون تحديا كبيرا لزيدان ولاعبيه ال28 بدون إبراهيم دياز المصاب، ولا يزال زيزو بانتظار حبة الكرز بول بوغبا، ويعمل النادي في ذات الوقت على موضوع خروج اللاعبين الغير مرغوب فيهم، ويضع الكثيرون الأمل حول إيدن هازارد لقيادة الفريق