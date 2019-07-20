رياضة | خاص.. متطوع أهداه جون أوبي ميكيل ميداليته البرونزيه وكرمه الاتحاد النيجيري

أشاد الجميع بدور المتطوعين فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو ونجحت بشكل مبهر لفت أنظار العالم الأجمع.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" حدث يبرز حالة الرضي لدى المنتخبات فى التواجد بمصر، من بينهم منتخب نيجيريا والذى دعى المرافق المصري لهم والمتطوع فى البطولة للتكريم فى نيجيريا بعد فوزهم بالميدالية البرونزية بعد الفوز على تونس فى مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الإفريقية، لذلك نتحدث مع "عمر طارق" مرافق منتخب نيجيريا.

وقال عمر ل "الخليج 365 الرياضي" :" الحمدلله على نجاح بطولة كأس الأمم فى مصر الجميع بذل مجهود من أجل أن تنجح البطولة وتظهر بذلك الصورة، أنا كنت أحد الشباب الذى رشحهم الكابتن محمد فضل مدير البطولة وحازم إمام للعمل كمتطوع وبالفعل قدمت وأجريت عدة مقابلات ثم تم إختياري كمرافق لمنتخب نيجيريا بداية من القرعة فى إبريل الماضي التى أقيمت فى الأهرامات والحمدلله أعجبوا بى من كانوا يمثلوا المنتخب النيجيري وعندما جائت البعثة كاملة كنت أنا معهم مرافق لهم ".

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وأضاف :" أبرز موقف بالطبع حدث لى هو أن لاعبو نيجيريا كانوا متأثرين بحديثي معهم فى المران الأخير عندما عبرت لهم عن حبي لهم وعن سعادنى بالفترة التى قضيتها معهم ".

وعن موقف مؤثر مع قائد نيجيريا جون أوبي ميكيل، قال :" فى لحظة تسليم الميدالية البرونزية كانوا اللاعبين يدفعونى للصعود معهم على منصة التتويج ولكن بالطبع ذلك لا يجوز أن أفعله ليس دورى ولكن جاء لى جون أوبي ميكيل القائد وقام بإعطائي الميدالية وبالطبع أنا رفضت ذلك فهو حقه ومجهوده".

وأختتم حديثه، قائلاً :" تم دعوتى من الاتحاد النيچيري للسفر معهم على الطائرة الخاصة من أجل تكريمي على المجهود الذى بذلته معهم وأكتسبت صداقتهم جميعاً ".