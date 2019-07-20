شكرا لقرائتكم خبر عن لشرح التعديلات الجديدة بقانون الكرة.. «الغندور» يلقي محاضرة على لاعبي المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألقى الخبير التحكيمي جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم السابق، محاضرة تحكيمية على لاعبي الفريق الأول بالنادي المصري البورسعيدي. أقيمت المحاضرة بقاعة المؤتمرات الملحقة بمقر إقامة الفريق بأحد فنادق برج العرب حيث ينتظم الفريق في معسكر مغلق استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد. وفي حضور المدير الفني للفريق إيهاب جلال، ومدير الكرة اللواء ياسر سالم، استعرض الكابتن جمال الغندور كافة التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم مع الاستعانة بالمواد الفيلمية لتوضيح تلك التعديلات للاعبين الذين أبدوا سعادتهم بتلك المحاضرة.

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