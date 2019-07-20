خضيرة يتلقى عرضًا للرحيل عن يوفنتوس

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، عن تلقي الألماني سامي خضيرة، لاعب وسط يوفنتوس، عرضًا للرحيل عن السيدة العجوز.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن يوفنتوس منفتح على التخلي عن خضيرة هذا الصيف، لا سيما بعد التعاقد مع الثنائي آرون رامزي وأدريان رابيو، بالإضافة إلى وجود احتمالية لقدوم بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وأشارت الشبكة إلى أن فنربخشة قدم عرضًا للحصول على خدمات خضيرة، والاتصالات جارية الآن مع اللاعب الألماني.



يذكر أن خضيرة خلال الموسم الماضي لم يشارك مع فريق يوفنتوس إلا في 10 مباريات فقط بالدوري الإيطالي بإجمالي 711 دقيقة، ونجح في إحراز هدفين، بينما لم يقدم أي تمريرة حاسمة.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت من قبل عن اهتمام بشكتاش التركي، شتوتجارت وبايرن ميونخ، بضم خضيرة هذا الصيف.