لايبزيج يعلن إصابة نجمه

أعلن نادي لايبزيج الألماني، اليوم السبت، أن مهاجمه النمساوي مارسيل سابيتسر، تعرض لإصابة في الكاحل خلال مباراة الفريق الودية، أمام جالطة سراي التركي، في ختام المعسكر الاستعدادي للموسم المقبل.

ولم يكشف لايبزيج عن الفترة المتوقعة لغياب لاعبه النمساوي الدولي، إثر إصابته في المباراة التي انتهت بالفوز على جالطة سراي (3/2)، أمس الجمعة.

وعاد لايبزيج اليوم إلى ألمانيا، لخوض وديتيه المقبلتين أمام رين الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي، في 26 تموز/يوليو والثالث من آب/أغسطس، على الترتيب.

وكان لايبزيج قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري الألماني (بوندسليجا)، ويستهل مشواره في الموسم الجديد للمسابقة بلقاء يونيون برلين، يوم 18 آب/أغسطس المقبل.