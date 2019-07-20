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جلسة خاصة بين مرتضى وجابر لحسم عودته إلى الزمالك...

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جدة - عمرو شويل اجتمع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق مع عمر جابر الظهير الأيمن السابق للفريق الأبيض والحالى لبيراميدز للتعرف على موقفه من العودة إلى القلعة البيضاء في الموسم المقبل، وتدعيم الجبهة اليمنى للفريق الأبيض.
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مصدر مسئول بنادى الزمالك أكد أن الجلسة شهدت ترحيبا من عمر جابر بالعودة للزمالك فى حال التوصل لاتفاق مع بيراميدز حول عودته إلى قلعة ميت عقبة، لاسيما أنه مرتبط بعقد ممتد مع إدارة ناديه.
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يذكر أن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أوضح من قبل أن هناك جلسة مع مسئولي نادي بيراميدز خلال الفترة الجارية لحسم الصفقات التباديلية بين الفريقين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد إبداء بيراميدز رغبة فى ضم الثنائى إبراهيم حسن وبهاء مجدى لاعبى الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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