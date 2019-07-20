شكرا لقرائتكم جلسة خاصة بين مرتضى وجابر لحسم عودته إلى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يذكر أن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أوضح من قبل أن هناك جلسة مع مسئولي نادي بيراميدز خلال الفترة الجارية لحسم الصفقات التباديلية بين الفريقين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد إبداء بيراميدز رغبة فى ضم الثنائى إبراهيم حسن وبهاء مجدى لاعبى الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
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