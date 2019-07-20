شكرا لقرائتكم الطلائع يبدأ معسكره الصيفى فى الإسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل فريق طلائع الجيش لمدينة الإسماعيلية للدخول فى معسكر مغلق هناك بداية من اليوم وحتى 27 من الشهر الجارى استعداداً للموسم الجديد.

وأعلن البرازيلى سيرجيو فارياس، المدير الفنى لطلائع الجيش، قائمة لاعبيه للمعسكر والتى ضمت 28 لاعباً هم: "محمد بسام وحسن يوسف وعاصم صلاح وفرانك ستيفن ومحمد رزق وخالد سطوحى وعلى الفيل وعمورى وكريم طارق وأحمد سمير وأبو المجد بوشا واحمد هانى ومؤمن إبراهيم ومحمد ناصف وأحمد سامى ومحمد شعبان وعلى الزاهدى ومهند لاشين وناصر منسى ومصطفى محمود ووليد المصري وعمرو السيسى وأحمد السيد ومصطفى الزنارى وإبراهيم رخا وأكثم سمير واسلام فؤاد وكريم عصام".

وكان الجهاز الفنى للطلائع أعلن موعد المعسكر الأول بالإسماعيلية فى الفترة من 20 يوليو الجارى حتى 27 من نفس الشهر، ويلاقى الطلائع نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ودياً فى 31 يوليو الحالى، ثم ينطلق المعسكر الثانى بالإسكندرية فى الفترة من 1 أغسطس وحتى 8 من نفس الشهر.

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وتعاقد طلائع الجيش مع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهى: إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ووليد حسن من المصرى.

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.