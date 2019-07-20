شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرسل خطابا لـ"فيفا".. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل اتحاد الكرة، خطابا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا "، يخطره فيه باستقالة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة رسمياً، بعد مرور المدة القانونية لاعتمادها من اللجنة الأولمبية المصرية.

وتقدم مجلس أبو ريدة باستقالة جماعية بعدما ودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على يد جنوب أفريقيا من دور الـ16.

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كان اتحاد الكرة أقال الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيرى بعد وداع كأس الأمم.. وكان منتخب الجزائر توج أمس بلقب أمم افريقيا للمرة الثانية فى تاريخه على حساب السنغال.