شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرسل خطابا لـ"فيفا".. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقدم مجلس أبو ريدة باستقالة جماعية بعدما ودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على يد جنوب أفريقيا من دور الـ16.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يرسل خطابا لـ"فيفا".. اعرف السبب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.