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حلواني إنبي يتلقى 3 عروض محلية...

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جدة - عمرو شويل  بعد فسخ تعاقده مع النادى البترولى وذلك لرغبته فى خوض تجربة جديدة بالموسم المقبل ، تلقى عمرو الحلوانى الظهير الأيسر لإنبى، 3 عروض من وادى دجلة والاتحاد السكندرى وحرس الحدود.

 

ولعب الحلوانى لإنبى لمدة تسع سنوات منذ عودته من تجربة الاحتراف بالدورى اليونانى التى لعب فيها لأندية أبولون كالامارياس وفيريا وإثنيكوس ويونيكوس قبل عودته للفريق البترولى ويعد اللاعب أحد ناشئى النادى الأهلى.

 

 

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وجاء رحيل الحلوانى من إنبى حتى يتمكن من الانتقال إلى نادى جديد يشارك فيه بشكل أساسى خاصة بعد تلقيه عددا من العروض من أندية الدورى الممتاز ووافق الجهاز الفنى للفريق البترولى على رحيل اللاعب لتقوم إدارة النادى بتسوية الأمر مع اللاعب بالاتفاق.

 

 

ومن المقرر أن يحسم عمرو الحلوانى وجهته القادمة خلال الفترة الجارية وذلك حتى يتمكن من الالتحاق بفترة الإعداد مع فريقه الجديد خلال الفترة الحالية للوصول إلى أفضل جاهزية قبل الموسم المقبل.

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