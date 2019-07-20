شكرا لقرائتكم أحمد المحمدى ضمن التشكيلة المثالية لكأس أمم افريقيا 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إختار موقع "sofascore" العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم، أحمد المحمدى قائد منتخب مصر في التشكيلة المثالية لبطولة كأس الامم الافريقية التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجاري.





ويعد أحمد المحمدى اللاعب المصري الوحيد الذي تواجد فى التشكيلة المثالية لبطولة كأس الامم الافريقية 2019، كما شهدت تواجد ثنائي منتخب الجزائر أدم وناس واسلام سليماني، والثنائي الغاني جوردان أيو وبابا رحمن، والمالي أداما تراوري، والمغربي رومان سايس، والتونسي وهبي الخزري، والنيجيري أوميرو، والثنائي السنغالي كاليدو كوليبالي وألفريد جوميز.

وكان موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم، إختار محمود تريزيجيه وأيمن أشرف ثنائي منتخب مصر في التشكيلة المثالية لبطولة كأس الامم الافريقية التي أقيمت في مصر.

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وتوج منتخب الجزائر بطلاً لمسابقة كأس الامم الافريقية للمرة الثانية في تاريخه عقب تغلبه على السنغال بهدف دون مقابل سجله بغداد بونجاح في المباراة النهائية التي جمعتهما بإستاد القاهرة مساء الجمعة.

وجاءت التشكيلة المثالية كالتالي، حراسة المرمى: ألفريد جوميز من السنغال، خط الدفاع: أيمن أشرف من مصر، كينيث أوميريو من نيجيريا، رومان سايس من المغرب، يوسف عطال من الجزائر، خط الوسط: محمود تريزيجيه من مصر، أداما تراوري من مالي، توماس بارتي من غانا، إسمايلا سارا من السنغال، خط الهجوم: جوردان أيو من غانا، وهبي الخرزي من تونس.

يذكر أن منتخب مصر ودع بطولة كأس الامم الافريقية من دور الـ 16 عقب الهزيمة أمام جنوب افريقيا بهدف نظيف.