شكرا لقرائتكم رسميا إنبى يضم مهاجم لوري الأرمينى بعد اجتيازه الكشف الطبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نادى إنبى يتعاقد رسميا مع جونيل ديسابر مهاجم نادي لوري الأرمينى خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق بداية من الموسم المقبل بناء على طلب علي ماهر المدير الفني للفريق.

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مهاجم إنبى الجديد وقع على عقود الانتقال للنادي البترولى بشكل رسمى في الجلسة التي عقدها مع عبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادي البترولي بعد طلب على ماهر المدير الفنى للفريق بضمه إلى صفوف الفريق فى الموسم الجديد.

يذكر أن جويل ديسابر من هايتي وكان الجهاز الفني للفريق حرص على متابعته عن طريق متابعة فيديوهات له وخضع اللاعب لكشف طبى واجتازه لينضم للنادى البترولى بشكل رسمى.