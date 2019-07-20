شكرا لقرائتكم وأدى الدورى عاد من تانى.. تعرف على مواعيد مباريات الأهلى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعود عجلة بطولة الدورى المصرى للدوران غداً، بعد توقف دام 48 يوماً، بسبب استضافة مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 خلال الفترة من 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري، من أجل حسم لقب الدورى الذى ينافس عليه الأهلى والزمالك.

الجونة × الزمالك.. يوم الأحد 21 / 7/ 2019 الساعة 8 مساءًا، على ستاد الجونة

الزمالك × الإسماعيلى.. يوم الأربعاء 24/ 7/ 2019 الساعة 8 مساءًا، على ستاد بترو سبورت

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الأهلى × الزمالك.. يوم الأحد 28/ 7/ 2019 الساعة 8 مساءًا، على ستاد برج العرب

المقاولون العرب × الأهلى.. يوم الأربعاء 24/ 7/ 2019 الساعة 8 مساءًا، على ستاد برج العرب

الأهلى × الزمالك.. يوم الأحد 28/ 7/ 2019 الساعة 8 مساءًا، على ستاد برج العرب