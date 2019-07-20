شكرا لقرائتكم تفاصيل الاعتداء بالضرب على نجل إسلام الشاطر فى الساحل الشمالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض إسلام الشاطر لاعب الأهلي الأسبق، لأزمة كبرى، داخل قرية هاسيندا باى السياحية، بالساحل الشمالى، بعد اعتداء سائق بالضرب المبرح على نجله البالغ من العمر 10 سنوات، مما أدى لحدوث إصابات بالغة لديه.

وقام نجم الأهلي الأسبق، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازم ضد السائق بعد تعديه على نجله بالضرب وتحرير محضر بالواقعة، التى شهدت وجود العديد من شهود العيان لحظة ضرب السائق لنجل الشاطر.

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ووفقا لمصادر مطلعة، روت تفاصيل الواقعة لـ"الخليج 365"، كانت البداية بعد ملاحظة المتواجدين بالقرية قيام أحد الأشخاص بالاعتداء بالضرب المبرح على أحد الأطفال مما تسبب فى تعرضه لعدة إصابات ليتجمع رواد القرية لإنقاذ الطفل من بين يديه.

بعد التجمهر تم اكتشاب أن الطفل هو نجل إسلام الشاطر، نجم الأهلي الأسبق، وأن سائق هو من قام بالاعتداء عليه ليتم إخطار قسم الشرطة فورا وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ اللازم.



إسلام الشاطر وابنائه

وفى أول رد فعل على الواقعة تقرر تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بالقرية فى منطقة حدوث الواقعة للوقوف على كافة التفاصيل وأسباب اعتداء السابق على نجل إسلام الشاطر، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.