شكرا لقرائتكم لاسارتى يهاجم صفقة الأهلى التاريخية: خسارة الـ90 مليون جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه الأروجويانى مارتن لاسارتي المدير الفنى للنادي الأهلي، هجوما حادا، تجاه صفقة حسين الشحات لاعب القلعة الحمراء، بعد المستوى الذى ظهر عليه منذ انضمامه للنادى فى الفترة الماضية.

وتحدث لاسارتي مع بعض مسئولي النادي الأهلي، عن رفضه التام لما يقدمه حسين الشحات مع القلعة الحمراء منذ انضمامه، خاصة أنه صفقة كلفت خزينة النادي 90 مليون جنيه لضمه من نادي العين الإماراتي فى صفقة تاريخية بالنسبة للمارد الأحمر، حيث لم يتم سداد هذا المبلغ فى أى لاعب مصرى من قبل.

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قال لاسارتي لمسئولي الأهلى: "كيف تدفعون 90 مليون جنيه لضم حسين الشحات ومستواه الفني بهذا الشكل ولياقته البدنية قليلة للغاية"، أضاف لاسارتي: "يمكن شراء لاعب من أمريكا اللاتينية بقدرات ومميزات هائلة ولن يتخطى سعره 3 ملايين دولار أى بنصف سعر قيمة صفقة حسين الشحات وكان الفارق الفنى سيكون كبير".

وشارك حسين الشحات فى 22 مباراة مع النادي الأهلي بالموسم الحالى، أحرز خلالها 3 أهداف فقط منها هدف فى دوري أبطال أفريقيا وهدفان بمسابقة الدوري الممتاز، فيما صنع 4 أهداف أخرى، وتعرض لانتقادات لاذعة من الجماهير الحمراء، بسبب عدم الظهور بالمستوى المنتظر منذ قدومه للنادي.