شكرا لقرائتكم الجزيرة الإماراتى يطلب شراء محمود علاء من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى محمود علاء مدافع الزمالك، عرضا جديدا، للرحيل عن القلعة البيضاء، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، من نادي الجزيرة الإماراتي، للانضمام لصفوفه فى الموسم الكروى الجديد.

وانضم نادي الجزيرة الإماراتي، لقائمة الأندية الراغبة فى التعاقد مع محمود علاء، خلال الميركاتو الصيفى، بعدما أبدى ناديى الهلال والنصر السعوديان رغبة فى التعاقد مع مدافع الزمالك بعد مستواه المميز على مدار الموسم الحالى.

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ويرفض نادي الزمالك، الدخول فى مفاوضات مع أى نادي يسعى لضم محمود علاء، خلال الوقت الحالى، للحفاظ على تركيز اللاعب وزملائه، قبل خوض آخر 3 مواجهات بالموسم الحالى بمسابقة الدوري الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلي والتى ستحسم بشكل رسمى ونهائى إمكانية حصد القلعة البيضاء لدرع الدوري الجديد.

وقدم محمود علاء مستوى مميز مع الزمالك خلال الموسم الحالى، حيث تصدر هدافى الفريق الأبيض بالدوري بعد تسجيل 14 هدفا والمساهمة فى صناعة هدف وحيد، ليصبح مطمعا لأغلب الأندية العربية الكبرى.

وينتظر نادي الزمالك، انتهاء الموسم الحالى، بشكل رسمى، لحسم مصير محمود علاء، سواء بالاستمرار أو الموافقة على أحد العروض المتاحة لضمه، وهو ما سيحدد فى ظل القيمة المادية لكل عرض ورغبة اللاعب نفسه.