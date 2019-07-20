شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يرمى شباكه على مدافع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو نادي المقاولون العرب فى مفاوضات جادة مع محمد عبد السلام مدافع الزمالك، من أجل استطلاع رأيه بشأن الانتقال لصفوف ذئاب الجبل على سبيل الإعارة في الموسم المقبل من القلعة البيضاء.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أنه يرحب بالخروج على سبيل الإعارة فى حالة تعاقد النادى الأبيض مع مدافعين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا إن إدارة القلعة البيضاء قد ترفض رحيل المدافع الصاعد، نظرا للحاجة إلى جهوده وتألقه خلال المشاركات التى خاضها مع الفريق هذا الموسم ولذلك طلب اللاعب من مسئولى المقاولون العرب التفاوض مع الزمالك بشكل رسمى.

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كانت إدارة الزمالك قررت إرجاء حسم عروض اللاعبين المقيدين فى قائمة الفريق خلال الموسم الجارى لحين الانتهاء من الثلاث مواجهات الحاسمة لبطولة الدورى وبدايتهم غداً أمام الجونة ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفريق الأبيض.