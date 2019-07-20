شكرا لقرائتكم الزمالك لم يشكو كهربا فى الجبلاية حتى الآن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتواجد كهربا حاليا فى تركيا للتفاوض مع أحد الأندية هناك، ولم يحسم موقفه النهائى حتى الآن سواء بالتوقيع الرسمى أو العودة لناديه الأبيض.
يذكر أن الزمالك سيواجه الجونة مساء غد ضمن مؤجلات الدورى العام، حيث يتبقى للأبيض 3 مواجهات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى.
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