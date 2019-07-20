شكرا لقرائتكم الزمالك لم يشكو كهربا فى الجبلاية حتى الآن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى مصدر باتحاد الكرة الأنباء التى ترددت مؤخرا حول تقديم الزمالك شكوى رسمية للجنة شئون اللاعبين بالجبلاية ضد محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق الأبيض بداعى إنقطاعه عن التدريبات.

وأكد المصدر أن الزمالك لم يرسل للجنة شئون اللاعبين بالجبلاية أى شكاوى رسمية ضد اللاعب حتى الأن، موضحا أن اتحاد الكرة لم يتلق أى استفسار من أى ناد خارجى حول موقف كهربا مع الزمالك أو إرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب.

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ويتواجد كهربا حاليا فى تركيا للتفاوض مع أحد الأندية هناك، ولم يحسم موقفه النهائى حتى الآن سواء بالتوقيع الرسمى أو العودة لناديه الأبيض.

يذكر أن الزمالك سيواجه الجونة مساء غد ضمن مؤجلات الدورى العام، حيث يتبقى للأبيض 3 مواجهات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى.