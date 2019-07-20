كورس تحكيمي للاعبي المصري قبل الكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل فى حضور المدير الفنى للفريق ايهاب جلال ومدير الكرة اللواء ياسر سالم، استعرض جمال الغندور الخبير التحكيمى كافة التعديلات الجديدة فى قانون كرة القدم مع الاستعانة بالمواد الفيلمية لتوضيح تلك التعديلات للاعبين الذين أبدوا سعادتهم بتلك المحاضرة. جاء ذلك كتوعية للاعبى المصرى، بقاعة المؤتمرات الملحقة بمقر إقامة الفريق بأحد فنادق برج العرب حيث ينتظم الفريق فى معسكر مغلق، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد. ويستعد النادى المصرى للمشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية فى النسخة الجديدة بعد حصوله على المركز الرابع بالدورى.

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