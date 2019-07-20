شكرا لقرائتكم أخبار الأهلي اليوم السبت 20-7-2019 .. أول ظهور للمالي اليو ديانج في التتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخبار الأهلي اليوم السبت 20-7-2019 ، قرر الجهاز الفنى للأهلى إقامة مران الفريق الأخير فى القاهرة صباح الثلاثاء المقبل، قبل السفر إلى الاسكندرية للدخول فى معسكر مغلق، والمبيت بأحد الفنادق، استعدادا لمباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل على استاد برج العرب.

أخبار الأهلي اليوم السبت 20-7-2019 ، ويؤدى الأهلي مرانه أيام السبت والأحد والاثنين فى السادسة مساء على ملعب التتش، قبل العودة إلى المران الصباحى يوم الثلاثاء، الذى يعقبه إعلان قائمة الفريق وتناول وجبة الغداء ثم التحرك من النادى إلى الاسكندرية.

أخبار الأهلي اليوم السبت 20-7-2019 ، ويستعد الأهلى لمواجهتى المقاولون العرب والزمالك من خلال برنامج بدنى بدأ فى القاهرة، وبعدها خاض الفريق معسكر تدريبى فى أليكانتى بإسبانيا، واطمأن الجهاز الفنى على جاهزية لاعبيه من خلال التجارب الودية وآخرها مباراة البلاستيك التى أقيمت أمس وانتهت بفوز الفريق برباعية نظيفة.

أخبار الأهلي اليوم السبت 20-7-2019 ، يخضع لاعب الأهلى محمد محمود، لبرنامج تأهيلى فى ملعب التتش؛ تمهيدا لعودته للمشاركة من جديد فى المران الجماعى بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبى فى ألمانيا. أخبار الأهلي اليوم السبت 20-7-2019 ، بدوره قال الجهاز الفنى للنادى الأهلى أن محمد محمود فى تحسن مستمر وحالته مطمئنة إلى حد كبير، على أن يكون جاهزا للمشاركة فى المران الجماعى عقب الانتهاء من البرنامج التأهيلى الذى بدأه أمس فى ملعب التتش. أخبار الأهلي اليوم السبت 20-7-2019 ، وبحسب التقدير المبدئى يحتاج اللاعب لفترة تأهيل تتراوح ما بين شهر إلى شهر ونصف قبل الانتظام فى المران الجماعى وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

أخبار الأهلي اليوم السبت 20-7-2019 ، يجرى الجهاز الطبى بالنادى الأهلى اختبار طبى للظهير الايسر للفريق محمود وحيد، قبل مران الفريق غداً، الأحد، بعدما غاب عن ودية الفريق التى أقيمت أمس أمام البلاستيك. واكتفى وحيد بالأمس بتنفيذ برنامج تأهيلى داخل ملعب التتش بعد أن اشتكى من إجهاد فى العضلة الضامة. أخبار الأهلي اليوم السبت 20-7-2019 ، ويسعى الجهاز الفنى للأهلى إلى إخضاع وحيد لبرنامج علاجى وتأهيلى تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق. أخبار الأهلي اليوم السبت 20-7-2019 ، وسيخضع الظهير الأيسر للأهلى لاختبار طبى غدا الأحد لتحديد مدى تحسن حالته وفرص مشاركته فى التدريبات الجماعية، قبل السفر إلى الاسكندرية المقرر له ظهر الثلاثاء المقبل، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات بطولة الدورى العام.

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أخبار الأهلي اليوم السبت 20-7-2019 ، يوقع النادى الأهلى فى الحادية عشرة صباح بعد غد الاثنين بروتوكول التعاون مع منظمة اليونيسف، بمقر النادى بالجزيرة، حيث سيعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن ذلك.

أخبار الأهلي اليوم السبت 20-7-2019 ، ومن المقرر حضور كل من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وبرونو مايس ممثل اليونيسيف فى مصر وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة مرور ثلاثين عاما على توقيع اتفاقية حقوق الطفل.

أخبار الأهلي اليوم السبت 20-7-2019 ، وتحرص منظمة اليونيسيف على توقيع هذا البروتوكول مع النادى الأهلى باعتباره أحد أكبر الأندية وأكثرها شعبية فى منطقة الشرق الأوسط؛ وذلك من أجل الدفاع عن حقوق الأطفال الأكثر احتياجا فى جميع أنحاء مصر، وإيمانا بدور الرياضة وقدرتها على إحداث تغيير إيجابى فى حياة ملايين الأطفال.

أخبار الأهلي اليوم السبت 20-7-2019 ، ويسعى الأهلى من خلال الاتفاقية إلى تضافر الجهود لرفع الوعى العام حول القضايا الرئيسية التى تؤثر على الأطفال، بما فى ذلك الصحة والتغذية وتنمية الطفولة المبكرة وتمكين الفتيات والحماية من كافة أشكال العنف، والدعوة إلى إعمال حقوق الطفل والتوصل إلى حلول بشأن إتاحة الفرص العادلة للفتيات والاولاد لتحقيق إمكاناتهم.