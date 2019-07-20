شكرا لقرائتكم مفاجأة.. لجنة التخطيط بالأهلى توصى بالاستغناء عن مروان محسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل، بإصدار توصية بضرورة الاستغناء عن مروان محسن مهاجم القلعة الحمراء، نظرا لتراجع مستواه الفنى بشكل ملفت للنظر خلال المواسم الأخيرة.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تشكيل لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، برئاسة طه إسماعيل، وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وضع خارطة طريق الفريق الكروى، خلال المرحلة القادمة، والاستقرار على الصفقات الجديدة واللاعبين الراحلين.

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كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، لـ"الخليج 365"، أن لجنة التخطيط في الأهلي توصي بالاستغناء عن مروان محسن مهاجم الفريق نهاية الموسم المقبل على أقصى تقدير إذا أستمر على مستواه السيئ فى المواسم الأخيرة.

أضاف المصدر أن الموسم القادم سيكون الاختبار الأخير لمروان محسن مع النادي الأهلي وحال استمرار تراجع أدائه سينتهي مشوار المهاجم مع القلعة الحمراء وينتقل لنادي آخر، فى الموسم بعد القادم.

وشارك مروان محسن مع الأهلي فى الموسم الماضى خلال 23 مباراة فى بطولتى الدوري الممتاز ودورى أبطال أفريقيا وأحرز 8 أهداف خلال 1154 دقيقة بواقع هدف كل 145 دقيقة.