شكرا لقرائتكم الوحدة يتنازل عن العمري.. ويوقع مع الصيعري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة الوحدة الجديدة عقداً احترافياً مع المهاجم الدولي محمد الصيعري لمدة 4 أعوام، بعدما اشترت عقده من نادي الاتفاق يوم السبت. ولعب الصيعري الموسم الماضي معاراً لمصلحة الحزم، وسجل مع الفريق 10 أهداف في الدوري السعودي للمحترفين، مساهماً ببقاء الفريق عقب تجاوز الخليج في ملحق الصعود والهبوط نهاية الموسم. Advertisements وستقدم إدارة الوحدة مبلغاً مالياً بالإضافة إلى التنازل عن خدمات صالح العمري لاعب الفريق، مقابل التعاقد مع الصيعري. وسيكون الوحدة سادس فريق يمثله الصيعري (25 عاماً) بعدما لعب لاتحاد جدة وهجر والتعاون والاتفاق بالإضافة إلى الحزم. وشارك الصيعري مع المنتخب السعودي في كأس آسيا 2019 التي أقيمت بالإمارات مطلع العام الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوحدة يتنازل عن العمري.. ويوقع مع الصيعري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.