شكرا لقرائتكم كوفاتش يستبعد تعاقد بايرن مع الويلزي بيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إنه يستبعد تحرك النادي البافاري لمحاولة ضم غاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني.

وجاءت تصريحات كوفاتش قبل المباراة الودية المرتقبة بين الفريقين في الولايات المتحدة، ضمن استعداداتهما للموسم الجديد.

ولدى سؤال كوفاتش عما إذا كان بيل، 30 عاما، ضمن خطط بايرن ميونخ للموسم الجديد، أجاب قائلا "لا".

ويسعى بايرن ميونخ لتعزيز صفوفه بعد رحيل فرانك ريبيري وآريين روبن عن الفريق مع نهاية الموسم الماضي، وذلك في الوقت الذي يبدو فيه بيل خارج خطط الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

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ولا يزال الألماني الدولي ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الهدف الذي يسعى إليه بايرن ميونخ.

وقال كوفاتش إنه يرى بيل لاعبا جيدا، لكنه في الوقت نفسه يرى أن هناك العديد من اللاعبين الجيدين الآخرين.

ومن المفترض أن يستمر عقد بيل مع ريال مدريد حتى عام 2022، لكن يبدو أن مشواره مع الملكي بات قريبا من نهايته، حيث ينتظر الريال تلقي العرض المناسب للاستغناء عن خدماته.

ومن جانبه، قال زيدان بشأن مستقبل بيل "سنرى ما سيحدث".

وخسر بايرن ميونخ مباراته الودية الماضية أمام أرسنال الإنجليزي، في الولايات المتحدة، ووعد كوفاتش بخوض الودية الأخرى المقررة أمام ريال مدريد في هيوستن "بجدية شديدة".