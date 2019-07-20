صدمة ساديو مانى بعد خسارة كأس أمم أفريقيا حديث صحافة العالم

وجهت الصحافة العالمية جميع أخبارها نحو ضياع حلم ساديو مانى، نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب السنغال، في التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي احتضنتها مصر.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إن منتخب الجزائر حطم حلم ساديو مانى في الجمع بين بطولتي كأس الأمم الأفريقية ودوري أبطال أوروبا بعدما انتصروا على السنغال بهدف دون رد بعد مرور 79 ثانية على بداية المباراة.

Advertisements

أما صحيفة “صن” الإنجليزية فنشرت إن ساديو ماني لم يستطيع من تنفيذ وعده لجماهير السنغال بقيادة منتخب “أسود التيرانجا” للانتصار ببطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيرة إلى أن لاعب ليفربول الإنجليزي حرم من تلقي البطاقة الحمراء بعدما تعدى على لاعب المنتخب الجزائري سفيان فيجولى.

في حين تحدثت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن منتخب السنغال وساديو مانى دفعا ثمن عدم انتهاز الفرص التهديفية الممكنة التي سمحت لـ”أسود التيرانجا”، لاسيما مباى نيانج الذي ضيع فرصتين لتعديل النتيجة لصالح السنغال في المباراة.