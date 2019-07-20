برشلونة يجد بديلا لجوردي ألبا

يريد نادى برشلونة الإسباني الحصول علي ظهير أيسر ليكون بديل لجوردى ألبا في الموسم المقبل، بعد الإرهاق الأخير في الموسم المنصرم بدنياً بسبب اللعب بشكل مستمر دون توقف وهو تسبب في انخفاض مستواه بشكل حاد.

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ونشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن ظهير ريال بيتيس جونيور فيربو من أقرب الخيارات المقدمة أمام النادي الإسباني، نظراً لامتلاكه المهارة والسرعة، بالإضافة إلى عمره الصغير، لكن استمرار ناديه بالمطالبة بالحصول على 25 مليون يورو،هو الأمر الذي دفع البارسا للبحث عن لاعب أخر.

وتابعت الصحيفة أن الدولي النمساوي ظهير بايرن ميونخ ديفيد ألابا اسم مطروح جديدا ظهر في قائمة برشلونة لخلافة جوردى ألبا، وهو خيار مطلوب أيضاً داخل البلوجرانا لقوة اللاعب وإمكانياته الفنية العالية.

ولن يستطيع بايرن ميونخ من منع ألابا من المغادرة لأن عقده سينتهي عام 2021، وبالتالي فإنه سيخاطر بخسارته مجاناً مستقبلاً لو رفض عرض برشلونة.

وما يساعد برشلونة في الصفقة أن ديفيد ألابا لا ينوي التجديد مع بايرن ميونخ لرغبته في المشاركة بتجربة جديدة، وهذا ما يجعل انتقاله هذا الصيف ممكن بشكل مؤكد.