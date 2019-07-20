دي ليخت يجتاز الفحص الطبى فى يوفنتوس الإيطالى

المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، نجح في الفحص الطبي لناديه الجديد يوفنتوس، والذي أتي من فريق أياكس الهولندي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية لتقوية خط الدفاع السيدة العجوز في الموسم الجديد 2019\2020.

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وذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الأسبانية، أن المدافع الهولندي دي ليخت، في اليوفنتوس نجح ماتيس دي ليخت في اجتياز الفحص الطبي لدا اليوفي، وسيمضي عقد جديد مع البيانكونيري، ليتم تقديمه في ملعب أرينا فى تورينو الإيطالية.

وقد وصل ماتياس دي لخيت إلى تورينو، أمس للوضع للفحص الطبي للانتقال إلى يوفنتوس، حيث أتي صباح اليوم، إلى المركز الطبي لإجراء الفحص الطبي.

جدير بالذكر، إن فريق يوفنتوس أتم صفقة دى ليخت مقابل 70 مليون يورو لمدة 5 أعوام وبشرط جزائى 150 مليون يورو يزيد بمقدار 10 ملايين يورو سنوياً.