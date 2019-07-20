جماهير يوفنتوس تترقب حسم صفقة إيكاردى

ينتظر جماهير يوفنتوس الإيطالي إنهاء الجدل الحاصل حول بيع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردى، لاعب إنتر ميلان، للسيدة العجوز خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشرت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية أن يوفنتوس يريد الحصول علي إيكاردى كمفاجأة مدوية أخرى في الميركاتو الحالى، ولكنه يترقب القيام بعمليات بيع عدد من اللاعبين لإتمام صفقة المهاجم الأرجنتيني.

وهناك عدد من لاعبي يوفنتوس خارج تفكير ماوريسيو سارى في الموسم المقبل، على رأسهم ماريو ماندزوكيتش وسامى خضيرهوجونزالو هيجواين.

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وكانت تقارير قد نشرت حول حجز القميص رقم 9 للأرجنتيني ماورو إيكاردى مهاجم إنتر، حيث قام جونزالو هيجواين بتغيير رقم قميصه من الرقم 9 إلى 21 بفرمان من النادي، ليبقى رقم 9 شاغراً.

وينوي البيانكونيرى لتخفيض المبلغ المطلوب من قبل إدارة إنتر ميلان إلى مبلغ يتراوح بين 50 إلى 60 مليون يورو، ليستغل خروج المهاجم الأرجنتيني من تشكيل المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.