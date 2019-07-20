إسلام عيسى فى بيراميدز مقابل 35 مليون جنيه

صرح حمد إبراهيم، المدرب العام للنادي المصري البورسعيدي، رحيل إسلام عيسى لاعب الفريق لصفوف نادى بيراميدز مقابل 35 مليون جنيه، بالإضافة لـ10 ملايين جنيه مصروفات أخرى.

وذكر حمد إبراهيم، في تصريحات لبرنامج “العبها صح” عبر قناة “تايم سبورتس”، “كانت هناك اتصالات جادة من النادي الأهلي لجلب إسلام عيسى، وطلبنا شراء بعض اللاعبين من الفريق الأحمر لكن الأمور توقفت”.

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وأضاف المدرب العام للمصري أن إسلام عيسى أصبح لاعباً فى صفوف بيراميدز مقابل 35 مليون جنيه و10 ملايين أخرى سيحصل عليها المصري في حال انتقال اللاعب لأي نادٍ آخر.

وسيواجه فريق الكرة بالنادي المصري في الخامسة مساء اليوم السبت مع نادي المصانع الحربية وديا، على هامش معسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا للدوري الجديد.