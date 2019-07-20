“صن” الإنجليزية: تريزيجيه يخضع للكشف الطبى فى أستون فيلا الأسبوع المقبل

ذكرت صحيفة “صن” الإنجليزية أن نجم منتخب مصر، ونادى قاسم باشا التركي اللاعب محمود تريزيجيه، سيسافر إلى إنجلترا الأسبوع القادم للخضوع للكشوفات الطبية وإتمام انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف أستون فيلا الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابعت الصحيفة أن أستون فيلا نجحوا في الحصول على خدمات النجم المصري بعدما سددوا 9 ملايين جنيه استرليني لإدارة نادى قاسم باشا التركي.

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والجدير بالذكر أن المدير الفني لنادى أستون فيلا ديان سميث، والمدير الرياضي للنادي خيسوس تواجدا في القاهرة مؤخراً لمشاهدة محمود تريزيجيه مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأظهر محمود تريزيجيه مستويات ممتازة مع قاسم باشا فى الموسم المنصرم وأحرز 9 أهداف وصنع مثلها بمسابقة الدوري التركي، بينما حصل على جائزة أفضل لاعب أفريقي في أوروبا، من قٍبل مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية عن شهر مارس الماضي، كما تم اختياره فى التشكيلة المثالية لمسابقة الدوري.