سبب غياب مصطفى فتحى عن مباراة الزمالك أمام الجونة

كشف مصدر من داخل أسوار نادي الزمالك، أن عدم دعوة مصطفى فتحى في قائمة مباراة الجونة، ترجع إلى تجهيز اللاعب للقاء القمة أمام النادي الأهلي المقرر لها يوم 28 يوليو الجاري، في ختام مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستكون مصيرية للقب حال انتصار الأبيض بمباراتي الجونة والإسماعيلي وفوز الأهلي بمباراة المقاولون العرب.

ووضع خالد جلال، المدير الفني للزمالك، قائمة مباراة الجونة وضمت كلا من:-

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في حراسة المرمى: محمود عبد المنصف، عمر صلاح، عماد السيد.

في خط الدفاع: محمد عبد الغنى، محمود علاء، حمدى النقاز، حازم إمام،محمود حمدي الونش،محمد عبد السلام، وبهاء مجدي.

في خط الوسط: طارق حامد، محمد إبراهيم، أيمن حفني،أحمد مدبولي، فرجانى ساسى، أحمد سيد زيزو ،محمد عنتر، محمود عبد العزيز، محمد حسن، إبراهيم حسن.

في خط الهجوم: حميد أحداد، خالد بو طيب، عمر السعيد، يوسف أوباما.

ولم يستدعي مصطفى فتحي في قائمة الزمالك، رغم عودته للتدريبات الجماعية منذ عدة أيام.