الأهلي السعودى يصرف النظر عن ضم أحمد حجازى

ذكرت تقارير صحفية سعودية أن نادى الأهلي السعودي أبعد النظر عن الحصول علي أحمد حجازى، مدافع نادى وست بروميتش ألبيون الإنجليزي ومنتخب مصر، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت صحيفة “الجزيرة” أن صفقة انتقلا أحمد حجازى لنادي الأهلي السعودي وصلت إلى طريق مقفل، بسبب ارتفاع سعره من قِبل نادي وست بروميتش.

وتابعت الصحيفة أن مسؤولي وست بروميتش ألبيون طلبت من النادي الأهلي السعودي بسدد 4 ملايين يورو للاستغناء عن عقد اللاعب، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

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وجاء طلب الفريق الإنجليزي بمثابة صدمة لمسئولي الأهلي السعودي، حسبما تحدثت الصحيفة، لأن ذلك المبلغ يأتي بخلاف راتب اللاعب.

ودخل فيه أحمد حجازي نجم منتخب مصر ونادى وست بروميتش ألبيون الإنجليزي دائرة إعجابات نادى أستون فيلا بعد المستويات الممتازة التي قدمها مع “الفراعنة” في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي احتضنتها في مصر.