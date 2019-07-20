جلسة أحمد مرتضى تقرب عمر جابر من العودة للزمالك

أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، عقد جلسة منفردة مع عمر جابر الظهير الأيمن السابق للفريق الأبيض، والحالي لبيراميدز لاستطلاع رأيه بشأن الانتقال إلى قلعة ميت عقبة مجددا.

وذكر مصدر مقرب بنادي الزمالك أن الجلسة أوضحت السرور من عمر جابر بالعودة إلى نادي الزمالك في حال الوصول إلي شروط مع بيراميدز حول عودته إلى قلعة ميت عقبة.

وأوضح مرتضي منصور، رئيس نادى الزمالك، من قبل أن هناك جلسة مع مسئولي نادى بيراميدز خلال الفترة الجارية لإتمام الصفقات التباديلية بين الفريقين خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد ظهور بيراميدز رغبة في جلب الثنائي بهاء مجدى و إبراهيم حسن لاعبي الفريق الأبيض خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.